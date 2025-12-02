Non è un'annata facile per l'Inter per quanto riguarda l'estremo difensore. Sommer sembra non riuscire più ad assicurare il consueto rendimento e Martinez è stato protagonista, suo malgrado, di un tragico fatto di cronaca che ne sta condizionando l'impiego.

Guardando al futuro, si fa sempre più "rumoroso" il nome di Guglielmo Vicario, che in molti dicono voglia tornare assolutamente in Italia dopo il biennio al Tottenham. "Nel nord di Londra convivono animi opposti: l’Arsenal di Mikel Arteta cammina sulle nuvole, mentre il Tottenham di Thomas Frank è sull’orlo del precipizio - conferma la Gazzetta dello Sport -. Per questo, l’agente di Vicario ha riaperto un canale di comunicazione con l’Inter: la corsa per abbracciare il portiere azzurro di ritorno in patria sarà vasta, ma di sicuro il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono in piena corsa. Tra l’altro, l’ex Empoli era considerato il portiere perfetto per l’Inter già tre stagioni fa, quando era altamente raccomandato anche da Samir Handanovic. Era l’estate in cui Onana finiva nella Manchester rossa per una montagna di milioni, 50 addirittura, e arrivava alla Pinetina senza squilli di fanfare lo stesso Sommer".

L'idillio con i tifosi del Tottenham pare finito dopo l'errore contro il Fulham, che ha causato fischi sonori all'ex Empoli, scusatosi poi per l'errore dopo la gara. Vicario guadagna 2,5 milioni di sterline e ha un contratto fino al 2028: "Una situazione in teoria “attaccabile” sul mercato, ma i problemi nerazzurri arrivano più in là. C’è da convincere Oaktree a investire una trentina di milioni su un 29enne, target fuori dai parametri del fondo. Al Tottenham, bottega carissima di suo, governa l’area sportiva Fabio Paratici, non il migliore amico della dirigenza nerazzurra", aggiugne la rosea.

