Da Torino a Milano per collezionare premi individuali. Dopo la serata del 'Golden Boy,' Francesco Pio Esposito è arrivato anche al Gran Galà del Calcio dove ha ricevuto il riconoscimento di miglior giovane italiano della passata stagione. "Ho vinto per due anni di fila, sono contento di questi premi ma preferirei dimostrare qualcosa in più sul campo. L'obiettivo è tornare qui l'anno prossimo", ha detto l'attaccante dell'Inter a Sky Sport.
Vieri ha detto che sei un giocatore internazionale.
"Ringrazio Bobo per le parole perché è un idolo e un'ispirazione per me. Ho cercato di non snaturare il mio gioco all'Inter anche in campo internazionale; se Bobo dice così, meglio".
In cosa sei cambiato?
"In niente, io cerco sempre di essere lo stesso ragazzo che mette il 100% durante gli allenamenti. Ho qualche responsabilità in più, ma cerco di rimanere sempre lo stesso".
Avete svoltato con la vittoria di Pisa?
"Il momento difficile è durato tre giorni, ma non credo fosse un momento difficile. Nel calcio ci sono gli episodi, ci sono state due partite che non meritavamo di perdere. Ma si accetta e andiamo avanti, siamo stati bravi a Pisa a reagire. Non era facile, è stata una bellissima risposta".
Chivu abbraccia anche te o solo Lautaro?
"Sì, è il suo modo di fare. Ci coccola, ci tiene a farci sentire tutti parte del gruppo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
