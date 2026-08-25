L'Inter continua a lavorare alla cessione di Kristjan Asllani. Nelle ultime ore sono cresciute, di molto, le chance di vedere l'albanese all'Al Jazira, club emiratino che si è fatto avanti per lui. Secondo quanto riporta oggi Sky Sport, il via libera del giocatore è l'unico tassello che manca per far sì che il puzzle si completi. Se dovesse arrivare domani, l'operazione potrebbe andare in porto in giornata. Le cifre dell'affare si aggirano sui 6.5 milioni di euro, di cui 1.5 di prestito oneroso e 5 di diritto di riscatto. Il diritto potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 19:51
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.