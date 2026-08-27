A margine del sorteggio della Champions League, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di TRT Spor soffermandosi anche sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il dirigente nerazzurro ha innanzitutto chiarito un equivoco nato da alcune sue precedenti dichiarazioni, spiegando che quelle parole non erano riferite al centrocampista turco, bensì a Mehdi Taremi. Marotta ha quindi ribadito pubblicamente la stima dell’Inter nei confronti di Calhanoglu, sottolineandone l’importanza all’interno della squadra.

"Hakan è stato fino a oggi un giocatore molto prezioso per noi e continua a esserlo", ha dichiarato il presidente nerazzurro. "Spero che possa continuare a indossare la maglia dell’Inter per molti anni".