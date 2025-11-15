Hakan Calhanoglu continua a essere l’uomo chiave della Turchia. Anche contro la Bulgaria il centrocampista dell’Inter ha lasciato il segno, aprendo il match con un gol e provocando l’autogol del 2-0. Una prestazione da leader, che conferma quanto il regista sia centrale nel progetto di Vincenzo Montella.

Proprio la sua importanza, però, potrebbe suggerire una scelta prudente in vista dell’ultima sfida del girone contro la Spagna, ormai ininfluente per la classifica. Calhanoglu è infatti diffidato: un’ammonizione lo costringerebbe a saltare la semifinale di andata dei playoff, appuntamento cruciale di marzo. Montella sta valutando l’idea di risparmiarlo, decisione che rappresenterebbe anche un assist per Chivu, impegnato a prepararne la gestione in vista del derby di domenica prossima.

Al termine del match, Calhanoglu ha spiegato così la situazione:

“L’obiettivo era arrivare ai playoff in prima fascia ed è una vittoria importante per noi. I tifosi si aspettavano un punteggio più largo, ma sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Ora parleremo con il mister riguardo alla Spagna: c’è il rischio del giallo e non dobbiamo correre inutili pericoli. Siamo già dove volevamo essere”.

Il numero 20 nerazzurro ha poi commentato il percorso della Turchia:

“Ogni sconfitta pesante porta ambizione. Lo abbiamo dimostrato contro la Georgia. Con la Spagna forse abbiamo aspettato troppo. Ma l’importante era entrare in prima fascia: missione compiuta”.