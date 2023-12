Il riemergere del problema al tendine di Juan Cuadrado ha fatto inevitabilmente scattare l'allarme in casa Inter. Il colombiano probabilmente dovrà fermarsi a lungo lasciando così in parte scoperta la corsia di destra, dove inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Denzel Dumfries. Che, a sua volta, è bloccato ancora qualche giorno per un infortunio muscolare. Giorni di riflessione dunque in casa nerazzurra, dove probabilmente tra una quindicina di giorni si deciderà che tipo di correzione apportare. L'ideale sarebbe un innesto low cost, posto che il budget a disposizione a gennaio potrebbe essere scarno.

In tal senso, gli operatori di mercato si stanno già muovendo con il club nerazzurro e nelle scorse ore è stato proposto un nome già preso in considerazione in passato ma che non si è mai acceso in ottica di mercato nerazzurra: Pasquale Mazzocchi. L'esterno classe '95 in forza alla Salernitana ha un contratto fino al 2026 e ovviamente non disdegnerebbe un trasferimento a Milano, anche perché dopo le dichiarazioni piuttosto pesanti del presidente Danilo Iervolino nessun giocatore può dirsi al sicuro del proprio posto in maglia granata.

Al momento in casa nerazzurra Mazzocchi non è una prima scelta, ma questo non esclude che nei prossimi tempi, in caso di necessità, il suo nome non possa tornare in auge anche in virtù della versatilità che gli permette di giocare sia a destra sia a sinistra con la stessa disinvoltura. Ma prima di ogni decisione, bisognerà capire se e quanto l'Inter potrà investire a gennaio per sopperire alla lunga assenza di Cuadrado.

