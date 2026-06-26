Evaporato Marco Palestra, l'Inter torna a pensare al nome dell'esterno che andrebbe a rimpiazzare Denzel Dumfries nelle gerarchie di Cristian Chivu. Da Sky Sport arriva un nome nuovo: è quello di Anan Khalaili, terzino dell'Union Saint-Gilloise che è nel mirino anche del Napoli, da tempo al lavoro per il giocatore senza però trovare l'accordo col club belga per via della richiesta di 25 milioni. Il nazionale israeliano, avversario dei nerazzurri nell'ultima Champions League, piace molto al tecnico nerazzurro e quindi l'Inter ha deciso di entrare in corsa mettendo Khalaili in prima fila tra gli obiettivi.

Khalaili ha vissuto una stagione 2025-26 di crescita significativa con l'Union Saint-Gilloise, confermandosi come uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. Il classe 2004 di Haifa ha messo insieme numeri importanti nell'ultima annata con l'URSG, collezionando 52 presenze con sei gol e sei assist e confermandosi come uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo, consolidando la propria reputazione come esterno offensivo moderno, dinamico e imprevedibile.