Partita senza storia in quel dello stadio Olimpico. La Roma di Gasperini risponde dopo la delusione europea contro il Manchester United e annienta il Sassuolo con un netto 3-0. La gara viene virtualmente chiusa già durante il primo tempo con la rete di Hermoso e il goffo autogol di Walukiewicz. A mettere in cassaforte il risultato sarà poi il sigillo di Mora. I romani sprecheranno poi molte occasioni per rendere il passivo più ampio. Con questo risultato, i capitolini scavalcano provvisoriamente l'Inter e salgono al secondo posto alle spalle della Lazio.