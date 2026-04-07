Il Torino Football Club comunica che il calciatore Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro in esiti di evento traumatico contusivo. L’intervento è stato eseguito ad Amsterdam dal dottor Bas Pijnenburg alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica. Il Toro, lo ricordiamo, è uno degli ultimi avversari dell'Inter in questo finale di campionato.