La Gazzetta dello Sport presenta oggi uno studio che dimostra come sia più facile, per i club italiani, acquistare all'estero piuttosto che nel campionato locale. Le procedure riguardanti la cosiddetta "stanza di compensazione", infatti, scoraggiano i club, in particolar modo le proprietà straniere che hanno difficoltà di accesso alle fideiussioni. Si tende quindi a privilegiare le trattative coi club esteri, con pagamenti più flessibili e sistemi meno farraginosi.

"Oggi è più vantaggioso acquistare un giocatore da un club estero - dice alla rosea il presidente di Lega, Ezio Simonelli -. Mi piacerebbe quantomeno rendere paritetiche le condizioni tra trasferimenti nazionali e internazionali. Se non si riuscisse ad eliminare le garanzie fideiussorie, bisognerebbe almeno creare un consorzio di garanzia che renda meno onerosi tali strumenti".