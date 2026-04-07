Marten de Roon vede l'Inter in pole per la corsa scudetto, soprattutto considerando il distacco di sette punti in classifica. Il capitano dell'Atalanta espone il suo punto di vista davanti alle telecamere di Rai Sport: "Penso che l’Inter sia la favorita, soprattutto considerando i punti di vantaggio che ha rispetto al Napoli", il pensiero dell'olandese. 

C'è anche tempo per un passaggio sulla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale: "Dispiacere vedere la Nazionale italiana fuori dal Mondiale. Credo che per rifondare il calcio italiano bisognerà partire dal basso".

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 20:56
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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