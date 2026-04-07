Rafael van der Vaart ha eletto Ivan Perisic come miglior giocatore della stagione del PSV, fresco campione d'Olanda: "Si parla spesso di leader, ma io non sono un grande fan di questo termine - la premessa dell'ex centrocampista dell'Ajax a Studio Voetbal -. Quando giocavo mi sono sempre chiesto cosa significasse essere un leader. Un giocatore deve essere bravo, in forma e coprire tutto il campo. Lui (Perisic, ndr) lo fa davvero in ogni partita, in Champions League, in campionato e nelle coppe nazionali. Sia in fase difensiva che offensiva, quindi per me non ci sono dubbi. Mi erano venute delle perplessità quando Perisic giocava nel Tottenham: non era male, ma non era un fuoriclasse. Questo ruolo di leader gli si addice perfettamente"