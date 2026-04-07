Mircea Lucescu, scomparso all'età di 80 anni, è stato per la Turchia un'autentica istituzione, avendo contribuito in maniera determinante alla crescita del calcio nel Paese. Naturale, quindi, che tra i messaggi più toccanti per commemorare l'ex tecnico dell'Inter ci sia quello del capitano della Nazionale Hakan Calhanoglu, che sul proprio profilo Instagram ricorda così il tecnico rumeno: "Non un semplice allenatore ma un grande personaggio... Hai lavorato sodo per me, ti ricorderò sempre con rispetto e gratitudine. Riposa in pace mio mentore".

Sezione: Focus / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 21:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.