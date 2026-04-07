Mircea Lucescu, scomparso all'età di 80 anni, è stato per la Turchia un'autentica istituzione, avendo contribuito in maniera determinante alla crescita del calcio nel Paese. Naturale, quindi, che tra i messaggi più toccanti per commemorare l'ex tecnico dell'Inter ci sia quello del capitano della Nazionale Hakan Calhanoglu, che sul proprio profilo Instagram ricorda così il tecnico rumeno: "Non un semplice allenatore ma un grande personaggio... Hai lavorato sodo per me, ti ricorderò sempre con rispetto e gratitudine. Riposa in pace mio mentore".