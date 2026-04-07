Impazza in Spagna il nome di Alessandro Bastoni in chiave Barcellona. Il difensore dell'Inter sarà molto probabilmente uno dei nomi caldi del mercato estivo e già si pregustano i contorni di una telenovela estenuante, tra presunte volontà del giocatore e intenzioni del club. Intanto, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid, il tecnico blaugrana Hansi Flick fa capire che forse un pizzico di esperienza in più nel reparto non gli sarebbe affatto sgradita, pur ribadendo la fiducia nei giovani Pau Cubarsì e Gerard Martin.
Queste le parole del tecnico dei catalani: "A volte gli errori capitano. Dopo la partita contro il Girona, abbiamo giocato delle ottime partite. Quando guardo i due difensori centrali, Cubarsí e Gerard, stanno facendo un lavoro fantastico. Hanno giocato tutte le partite, dando il massimo in ogni minuto. Ed è fantastico. È fantastico vedere quello che stanno facendo. Ma è normale che, in alcune situazioni, non prendano la decisione giusta; ma è così. Sono giocatori giovani. E, nel caso di Gerard, anche lui proveniente dal Barça B, è fantastico vederlo adattarsi a questo livello".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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