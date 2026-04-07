Soddisfazione per le giovani calciatrici della Inter Women, che hanno vinto il torneo versiliese 'Memorial Luigi Gianneschi' categoria U15. In finale le nerazzurre hanno dominato, travolgendo 6-1 le pari età del Como. 

Nella finale per il terzo posto la Lazio ha avuto la meglio sul Bologna. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 16:51 / Fonte: NoiTV
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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