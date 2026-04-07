Marie Detruyer, a segno nel 5-2 dell'Inter Women contro la Lazio, è stata inserita nella formazione ideale della diciottesima giornata del campionato di Serie A Women stilata dalla Divisione Calcio Femminile.  La nerazzurra è stata, con Chidiac e Nischler, una delle tre centrocampiste che in questa giornata di Serie A hanno sia segnato che servito un assist (1+1). Inoltre, nessuna tra le compagne di squadra ha effettuato più tiri della classe 2004. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 20:42 / Fonte: Figc.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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