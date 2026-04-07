Marie Detruyer, a segno nel 5-2 dell'Inter Women contro la Lazio, è stata inserita nella formazione ideale della diciottesima giornata del campionato di Serie A Women stilata dalla Divisione Calcio Femminile. La nerazzurra è stata, con Chidiac e Nischler, una delle tre centrocampiste che in questa giornata di Serie A hanno sia segnato che servito un assist (1+1). Inoltre, nessuna tra le compagne di squadra ha effettuato più tiri della classe 2004.