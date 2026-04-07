L'Inter riposa ancora per qualche ora dopo la vittoria con la Roma, ma c'è chi in queste ore sta lavorando alacremente per il futuro: è la proprietà di Oaktree, che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ha organizzato una serie di riunioni con diverse aree del club e ovviamente anche con l’area tecnica, considerando che bisogna guardare al futuro e che si prospettano un bel po' di cambiamenti nell’assetto della squadra. Anche il mercato al centro dei colloqui: sul tavolo c’è il nome di Guglielmo Vicario, quella del portiere italiano del Tottenham resta sempre la candidatura principale per l'eredità di Yann Sommer, ma sarà necessario un confronto che servirà a creare una linea comune sia per quanto riguarda i rinnovi e gli obiettivi per l'estate.

Oaktree ritiene opportuno reinserire in rosa anche calciatori di esperienza, per rendere meno impattante la partenza di alcuni degli elementi che hanno fatto parte del ricco ciclo nerazzurro di questi anni. In mezzo, ovviamente, anche il parere di Cristian Chivu.