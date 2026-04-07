Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato la delicata situazione del calcio italiano, obbligato ad affrontare un periodo di rinnovamento dopo l'ennesima esclusione dal Mondiale. Nella lunga disamina fatta dal grattacielo della Regione Piemonte, dove è stato presentato il progetto 'Vinciamo Insieme', Abete risponde anche all'auto-candidatura di Antonio Conte alla successione di Rino Gattuso. "Lui ha svolto un lavoro eccezionale e al suo Europeo ce la siamo giocata alla pari. Stiamo parlando di un mister di primissima fascia, ma è un fatto oggettivo che non devo certo certificare io", ha detto a proposito delle parole espresse ieri dall'allenatore del Napoli a margine di Napoli-Milan.

Un suo possibile ritorno personale ai vertici della Federcalcio: "Non è affatto un'ipotesi che sto valutando, probabilmente avranno fatto il mio nome solo scorrendo la lista in ordine alfabetico", ha detto con ironia prima di tirare in ballo anche alcuni club tra cui l'Inter a proposito del percorso in Champions delle italiane: "È urgente un'analisi profonda sul nostro movimento a trecentosessanta gradi. La criticità è sistemica e si nota chiaramente anche nel cammino in Champions League, dove solo i bergamaschi sono riusciti ad approdare agli ottavi".