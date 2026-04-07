Tra i vari sconvolgimenti geopolitici c'è anche lo shock ereditato dal calcio e il conseguente terremoto che coinvolge sempre più calciatori internazionali ben noti nel panorama europeo, ma anche in quello asiatico e arabo nella fattispecie. Sono diverse le superstar del calcio che si erano lasciate attrarre dall'El Dorado arabo e adesso vogliono fuggire tornando ai nidi dai quali erano partiti. Tra i vari nomi dei giocatori che vorrebbero fuggire dal Medio Oriente c'è anche Moussa Diaby.

L'esterno francese aveva attirato l'interesse dell'Inter che lo scorso gennaio ha provato seriamente a portare a Milano, offrendo 30 milioni con un'operazione pluriennale, cifre rifiutate dal fondo Pif che "chiedeva un pagamento in un anno dopo aver speso 60 milioni per averlo dall'Aston Villa". Trattativa che comunque è evaporata al tramontare con la "ribellione di Benzema, passato all'Al Hilal, e la conseguente chiusura ad altre cessioni", tra cui quella di Diaby. Nei mesi successivi però l'ex Aston Villa non ha trovato il minutaggio sperato e la sua voglia di fuggire dall'Al-Ittihad che si traduce in voglia di "vestire la maglia nerazzurra" come fa sapere la Gazzetta dello Sport che spiega: "Ausilio ci sta lavorando per l'estate e molti segnali fanno capire che il prezzo può scendere, anche perché il rapporto del giocatore con il suo attuale club è davvero ai minimi storici".