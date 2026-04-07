Quinto in classifica, con la possibilità concreta di giocarsi i playoff per salire in Serie B, il Trento domani tenterà di fare il colpaccio in casa dell'Inter U23, nel match valido per la 15esima giornata di ritorno di Serie C. Come ha fatto capire Luca Tabbiani, tecnico dei gialloblu, in conferenza stampa: "Dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza di poterci giocare qualcosa di importante, magari anche di inaspettato ad inizio stagione - le sue parole -. Domani dovremo essere bravi a leggere le situazioni e mettere in campo lo spirito e l'atteggiamento che i ragazzi hanno sempre avuto nel corso di tutta la stagione. Abbiamo tanti giocatori a disposizione e potremo inserire freschezza, anche con chi non ha giocato novanta minuti nell'ultima gara. Sarà importante abituarsi a giocare con queste temperature perché da qui in avanti sarà sempre più cosi. Rispetto all'ultima partita cambieremo qualcosa perché tanti ragazzi meritano spazio per come si stanno allenando. Credo sia giusto dare continuità a tutti e ruotare gli uomini: l'aspetto fisico, in una gara come questa, può essere determinante. In questi ultimi giorni la squadra l'ho vista bene: la vittoria di sabato ci serviva, arrivavamo da due partite senza i tre punti e ci ha ridato morale, anche se i ragazzi stanno già facendo una stagione strepitosa. E' stato un successo importante".