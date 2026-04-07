Anche Mauro Milanese, ex difensore dell'Inter, ricorda per Tutto Mercato Web la figura di Mircea Lucescu, scomparso quest'oggi all'età di 80 anni: "Era un innovatore per quegli anni. Quando da noi vinceva il tatticismo lui pensava sempre a produrre gioco offensivo. Lavorava tantissimo sugli smarcamenti senza palla per andare a fare gol. Anche se in quella squadra con Ronaldo, Zamorano, Recoba, Baggio e Ventola non ce ne sarebbe stato bisogno".

Personalmente che ricordo ha di lui?

"Buonissimo, era una bravissima persona. In quel periodo in nerazzurro, probabilmente, ha pagato le pretese eccessive che si avevano per una squadra che aveva investito tanto ed era piena di campioni".