Sergio Volpi, ex centrocampista di Bari, Sampdoria, Venezia e Piacenza, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport ricordando quello che è stato il suo legame con Beppe Marotta, che lo portò in laguna dal Bari: "Siamo stati insieme cinque anni tra Venezia e Sampdoria. Fin dall’inizio si vedeva che era speciale: aveva fiuto e sapeva tutto di tutti. Quando mi chiamò per portarmi alla Sampdoria mi disse: 'Sergio vieni che voglio andare in A in tre anni’. Mentiva. Aveva fatto una squadra per stravincere il campionato. Con me arrivò Fabio Bazzani, per dire. Avevamo capito tutti che saremmo saliti al primo colpo e così fu”.