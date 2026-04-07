Dagli studi di DAZN, Alessandro Matri sottolinea un'altra grande qualità di Lautaro Martinez: "Secondo me alza il livello dei compagni, avere uno come Lautaro dà certezze in più. Lo stesso Marcus Thuram ha ammesso che un nove non può stare per tre mesi senza segnare, e guarda caso si sblocca quando torna lui. Quindi col capitano il campo si alza il livello di tutto". 

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 22:09
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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