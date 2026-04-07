Anche Diego Simeone è rimasto colpito dalla morte di Mircea Lucescu, scomparso questa sera all'età di 80 anni. Il Cholo ricorda il suo allenatore ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions che vedrà il suo Atletico Madrid sfidare il Barcellona: "Ho un grandissimo ricordo, mando un saluto per la famiglia. Mi ricordo di quando ero giovane: io muovevo i primi passi nel Pisa, lui mi portava a mangiare a casa sua, mi proteggeva... ero un ragazzino".

L'argentino riavvolge il nastro anche ai tempi dell'Inter: "Ho un grande ricordo come persona e allenatore perché da allenatore parlano i numeri per lui. Poi lo abbiamo avuto avuto all'Inter, anche se non era un momento facile per la squadra lui è stato sempre chiaro, umile. Era una persona di cuore".