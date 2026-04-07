Il Bayern Monaco piazza il colpo della serata di Champions League: la formazione di Vincent Kompany ha sbancato il Bernabeu imponendosi per 2-1 sul Real Madrid nella gara di andata dei quarti di finale. Un match dove la squadra tedesca gioca davvero una gran partita, andando vicina al gol in un paio di circostanze nel primo tempo e trovando la rete al 41esimo con Luis Diaz, servito da Serge Gnabry. Ad inizio ripresa, Harry Kane firma la rete del 2-0 che fa davvero male al Real Madrid, che rischia ancora prima di gettarsi in avanti ottenendo però solo la rete di Kylian Mbappé che permette alle Merengues di dimezzare le distanze, con lo stesso francese che al 90esimo sfiora la rete del 2-2. Il Bayern, però, esce con le braccia alzate e arriva al ritorno dell'Allianz Arena con un prezioso vantaggio da difendere.

Beffa atroce per lo Sporting Lisbona, che viene battuto solo al 90esimo dall'Arsenal: nella sera del ritorno all'Alvalade di Viktor Gyokeres da avversario dei biancoverdi, a decidere è un gol firmato da Kai Havertz, subentrato nella ripresa a Martin Odegaard così come l'autore dell'assist Gabriel Martinelli aveva preso il posto di Leandro Trossard.