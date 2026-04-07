Un lampo di Matteo Politano regala al Napoli il big match contro il Milan e rilancia il sogno tricolore dei campioni d’Italia in carica. La vittoria firmata dall'esterno di Antonio Conte vale il sorpasso in classifica proprio ai danni dei rossoneri: ora i campioni d'Italia sono secondi in solitaria, a -9 dall’Inter capolista. Nonostante le cinque vittorie consecutive, una clamorosa rimonta dei partenopei si gioca però a 8,00 su Planetwin365. Per i bookmaker, il destino del campionato sembra già scritto: l’Inter, reduce dal travolgente 5-2 inflitto alla Roma, appare ormai irraggiungibile, con il titolo fissato a 1,05 su 888sport.

Chi esce ridimensionato dal turno è il Milan: dopo l’ultimo ko, i rossoneri scivolano a nove lunghezze dalla vetta. Un distacco pesante che ha fatto letteralmente crollare le quote scudetto: in 90 minuti lo scudetto è passato da 8,50 a ben 40 volte la posta.