Fabio Capello torna ad esprimersi sull'eredità di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana ai microfoni di ADNKronos: "Quella di Antonio Conte è una buona candidatura. Non so se il casting sia chiuso, ma Massimilano Allegri si è tirato fuori e per me, l'ho detto e lo ripeto, Roberto Mancini è squalificato. Conte si è offerto, a me sembra una buona idea".

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 20:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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