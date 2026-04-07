Fabio Capello torna ad esprimersi sull'eredità di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana ai microfoni di ADNKronos: "Quella di Antonio Conte è una buona candidatura. Non so se il casting sia chiuso, ma Massimilano Allegri si è tirato fuori e per me, l'ho detto e lo ripeto, Roberto Mancini è squalificato. Conte si è offerto, a me sembra una buona idea".