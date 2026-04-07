L'Inter schianta la Roma, il Napoli batte il Milan e si candida come unica antagonista dei nerazzurri da qui alla fine del campionato. All'appello mancano 7 giornate e a Chivu solo 15 punti per vincere lo scudetto.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.