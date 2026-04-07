La Lega Serie A scende in campo al fianco del Pianeta e lo farà in occasione della 33ª giornata (in programma dal 17 al 20 aprile 2026), a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile: in quel weekend, quando l'Inter ospiterà il Cagliari a San Siro, sarà promossa una campagna dedicata all’ambiente e alla sostenibilità.

"In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica “Fai la differenza, ogni giorno” poco prima del fischio di inizio di ogni gara - spiega Inter.it -. I Capitani, inoltre, scenderanno in campo indossando al braccio la fascia simbolo della Giornata della Terra, a testimonianza dell’attenzione del calcio italiano alle sfide ambientali.

L’edizione 2026 della campagna si arricchisce della collaborazione con Frecciarossa, partner della Lega Calcio Serie A, per promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Per la 33ª Giornata della Serie A Enilive 2025/2026, turno in cui è prevista Inter-Cagliari venerdì 17 aprile alle 20:45, tutti i tifosi in possesso di un titolo di accesso valido per le partite di quel turno di Campionato potranno usufruire, a partire dal 4 aprile, di una promozione speciale sui viaggi Frecciarossa in tutto il territorio nazionale. L’iniziativa mira a incentivare l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, promuovendo scelte sostenibili tra i tifosi e contribuendo alla riduzione delle emissioni.

Con l’offerta Speciale Eventi tutti i tifosi in possesso di un titolo di accesso valido per le gare del massimo Campionato di calcio italiano, tra cui Inter-Cagliari, potranno viaggiare con Frecciarossa con sconti fino al 75% rispetto al biglietto Base. Selezionando l’offerta Speciale Eventi in fase di acquisto e utilizzando il codice “EARTHDAY26”. Offerta a posti limitati e soggetta a condizioni.

Con queste iniziative la Lega Calcio Serie A conferma il suo impegno nel promuovere un calcio attento all’ambiente, trasformando la passione di milioni di appassionati in un contributo concreto per il Pianeta".