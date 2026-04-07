Domani pomeriggio l'Inter U23, che ha finalmente spezzato il tabù della vittoria nell'ultimo turno di campionato andando a sbancare il campo della Pro Vercelli, recupererà la gara della 15esima giornata di ritorno del girone A di Serie C ospitando il Trento all'U-Power Stadium. Partita che sarà diretta da Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, che sarà assistito da Roberto Meraviglia di Pistoia e da Manuel Cavalli di Bergamo.

Il quarto ufficiale sarà Alessandro Pizzi di Bergamo, mentre Ilario Montanelli di Lecco sarà l'addetto al Football Video Support. Fischio d'inizio alle ore 15.