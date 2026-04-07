"Il problema è che noi stiamo parlando di un piazzamento finanziario non di un piazzamento sportivo. Ci sono delle società a cui non frega assolutamente niente di vincere", ha tuonato Francesco Repice, intervenuto a 'Il Processo al 90esimo' sulla Rai, dove il noto radiocronista ha parlato della lotta al quarto posto, partendo dalla Roma di Gasperini, allenatore che difende a spada tratta anche dopo la brutta sconfitta dei giallorossi in casa dell'Inter.

E a proposito delle critiche a Gasperini dice senza mezzi termini: "Io divento pazzo. Se c'è un allenatore che chiede i calciatori, ne perde quattro nel momento decisivo della stagione. L'Inter ne fa cinque perché recupera Dumfries, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Mkhitaryan e vince la partita".