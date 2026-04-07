Il weekend appena trascorso ha mantenuto inalterate le prime posizioni della classifica della Scarpa d'Oro, che vede sempre in vetta Harry Kane con 72 punti davanti a Kylian Mbappé con 44 ed Erling Haaland a quota 42. Subito dopo il podio, risale il kosovaro Vedat Muriqi, eroe del Maiorca protagonista nel weekend del successo sul Real Madrid. Lautaro Martinez, con la doppietta rifilata alla Roma, si porta a ridosso della Top 10 con 32 punti, uno in meno del trio Ayase Ueda (Feyenoord)  - Dion Beljo (Dinamo Zagabria)  - Paul Onuachu (Trabzonspor).

Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 23:22 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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