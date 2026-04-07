"È stata una partita lenta, senza molta grinta da parte di tutte e due le squadre. Nel primo tempo non è successo molto, poche occasioni e poco ritmo", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli, Ruud Krol che poi ha aggiunto: "È stata molto diversa rispetto a Inter-Roma, quella sì che è stata una partita divertente", approvando il gioco di Chivu contro la squadra di Gasperini, ma per lo scudetto l'ex calciatore azzurro crede nella squadra di Antonio Conte.

"Per me, il Napoli è da scudetto. Perché con tutti i giocatori disponibili, sicuramente è una cosa diversa. Io credo sempre nello Scudetto. Se il Como vince contro l’Inter tutto è possibile" ha aggiunto, caricando la sua ex squadra.