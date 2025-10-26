Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Se penso allo Scudetto? Non penso proprio a niente, non è questo il momento di pensare allo Scudetto. Se siamo questi probabilmente non basta, se riusciamo a crescere c'è un campionato equilibrato con tante squadre forti. Non andiamo in Europa per diritto divino o perché abbiamo lo stadio pieno, bisogna avere la squadra adatta. Speriamo di farlo subito, quest'anno, io non ho tanta voglia di perdere tempo e pensare agli anni successivi ma sicuramente abbiamo dei margini.

Questi risultati sono un segnale, io mi agito in panchina perché vorrei fare di più. Sul piano tattico siamo abbastanza evoluti, giochiamo con tre attaccanti, a volte passiamo a 4, a volte spostiamo dei giocatori da destra a sinistra con Wesley che ha fatto una grande partita ed è un ragazzo che sta venendo fuori ed è molto forte, bisogna aspettare nei giudizi sui giovani. Dobbiamo crescere indubbiamente sul piano tecnico, della personalità, del muovere palla, giocare da dietro, ne abbiamo di cose da fare", ha concluso.