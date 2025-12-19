Bernardeschi, esterno offensivo del Bologna, è stato sostituito nel finale di prima frazione dopo una brutta caduta in seguito a uno scontro di gioco. Il club felsineo ha fatto sapere il motivo con una nota stampa ufficiale: "Federico Bernardeschi è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un trauma alla clavicola sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".