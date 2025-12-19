Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro l'Inter.

La sua squadra non molla mai.

“Ha una grande anima e nell'ultimo periodo stiamo dimostrando di saper tirar fuori grande orgoglio e tanta attenzione. Lo svantaggio immediato avrebbe potuto metterci in grossa difficoltà, ma abbiamo fatto un grande primo tempo. Nella ripresa è uscita la qualità dell'Inter, poi ai rigori abbiamo vinto la lotteria. C'è grande soddisfazione, ora prepariamo la finale contro un'altra squadra fenomenale".

Quando avete capito di poterla vincere?

“Nei 90 minuti devi sbagliare il meno possibile. Abbiamo tenuto botta nell’assalto dell’Inter, ho pensato che si potesse arrivare ad un esito positivo. Fabbian ha avuto la palla della vittoria, ai rigori la lotteria ci ha premiato. Siamo rimasti in partita dopo lo svantaggio".

Iniziate a sentirvi una grande?

“I ragazzi stanno dimostrando di avere un DNA per giocarsi queste partite. Dopo il gol dell'Inter la squadra poteva sparire, ma ha reagito. I rigori? Il fattore emotivo incide, Ravaglia è un ottimo portiere e poi merito anche del gol vittoria di Immobile".

Avete già battuto il Napoli in campionato. Cosa servirà lunedì?

"Mi sento di dire che la partita di campionato è andata bene per noi. Il campionato è lungo e dopo quella sconfitta, il Napoli è ripartito alla grande. La finale è una storia diversa, una partita che cambia a livello emotivo, ti giochi tutto in una gara secca".

Cosa pensa della prestazione del Napoli contro il Milan?

Il Napoli ha cambiato sistema, dovremo analizzare i cambiamenti che hanno apportato al sistema di gioco. Immobile? Ci è mancato molto e spero possa crescere di condizione perché è importante avere un campione in più in squadra".