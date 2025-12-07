Il Napoli batte la Juventus 2-1 e torna in vetta al campionato italiano superando l'Inter e portandosi a più uno sui nerazzurri. Decide una doppietta di Hojlund, nel mezzo la rete del pareggio di Yildiz. La squadra di Conte sale a 31 punti, la Juventus resta ferma a 23 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 22:35
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print