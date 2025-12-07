Finisce in parità la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. Dopo l'iniziale vantaggio di Isaksen, pochi istanti dopo è Ordgaard a ristabilire l'equilibrio. Nella ripresa è Ravaglia a salvare il Bologna con diversi interventi importanti, mentre Gila nel finale lascia la Lazio in inferiorità numerica a causa di un'espulsione.

Il Bologna però non riesce ad approfittarne e con questo punto sale a 25 punti in classifica. La Lazio invece sale a quota 20.