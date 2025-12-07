Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, che ha permesso agli scaligeri di esultare per la prima volta in questo campionato. Focus sul parallelismo con altre gare, tra cui quella con l'Inter: "Sappiamo navigare dentro a queste situazioni per tirare fuori il massimo, ma dobbiamo cercare di non arrivare a questi momenti per non dovercene tirarcene fuori. Ma questa partita è stata molto simile a quelle contro Juventus, Inter, Roma. Ma siamo stati più concreti. Questa squadra lo sa fare, lo ha fatto vedere tante volte".