Il post-partita di Cagliari-Roma, terminata 1-0 per i sardi, è degenerato in un acceso confronto tra Folorunsho ed Hermoso, protagonisti di una discussione dai toni molto duri subito dopo il fischio finale.

Secondo le ricostruzioni, Folorunsho - visibilmente nervoso - avrebbe rivolto al difensore giallorosso ripetuti insulti nei confronti della madre, facendo esplodere la tensione nel settore di campo dove si trovavano i due giocatori. Hermoso, sorpreso e irritato dalla provocazione, avrebbe risposto a sua volta con frasi offensive in spagnolo, non chiaramente captate dalle telecamere ma percepite dagli altri calciatori presenti.

La lite verbale ha richiesto l’intervento di compagni e staff per evitare che il confronto degenerasse ulteriormente. L’episodio ha immediatamente scatenato polemiche e riflessioni sul clima tesissimo che ha caratterizzato l’intera sfida.

Nelle prossime ore le società e gli organi competenti potrebbero valutare l’accaduto per capire se avviare un approfondimento disciplinare. Un finale incandescente che ha offuscato il resto della serata alla Unipol Domus.