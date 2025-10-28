Raggiunto da DAZN a pochi minuti da Lecce-Napoli, Mathias Olivera torna brevemente anche sulla vittoria di sabato contro l'Inter al Maradona: "Sapevamo che con l'Inter era importante, soprattutto dopo il ko in Champions: con loro è sempre una bella partita. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. De Bruyne? È sempre difficile quando c'è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l'Inter".