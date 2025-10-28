Franck Zambo Anguissa, match-winner al 'Via del Mare', ha analizzato così ai microfoni di DAZN il successo del Napoli sul Lecce: “Non mi sento sottovalutato. Il mister ci trasmette sempre voglia e cattiveria, siamo contenti di lavorare con lui”.

Sul temperamento di Conte in panchina: “Durante la partita qualche volta servirebbe più tranquillità per gestire i momenti, ma è difficile vederla da fuori. Lui vuole vincere e ci mette sempre pressione per ottenere il massimo”.

Sulla difficoltà della gara: “A Lecce è sempre tosta, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca. Era fondamentale vincere oggi, come lo è stato con l’Inter. Sono tre punti pesanti e dobbiamo continuare così”.