Intervenuto dal ritiro di Herzogenaurach, il direttore tecnico della Juventus François Modesto ha parlato anche sulle aspettative stagionali, ricalcando le parole del difensore Bremer che non si è nascosto e al contrario ha fatto proclami importanti per l'annata alle porte.

Bremer aveva parlato di quattro squadre per lo scudetto, Juve compresa. Modesto è d'accordo?

"Sì, la Juventus deve sempre scendere in campo per vincere le partite, per vincere tutte le competizioni. Poi vedremo alla fine dell'anno, ma si deve già partire con quella mentalità".