C'è spazio anche per due domande sul calcio nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Alessandro Michieletto, stella dell'Italvolley e noto tifoso dell'Inter. Che si dice dispiaciuto per il mancato arrivo di Marco Palestra alla corte di Cristian Chivu: "Ero gasato perché mi piace sempre vedere grandi giocatori italiani nella mia Inter. Ha fatto una scelta diversa e va rispettata ma obiettivamente per un giocatore italiano deve essere difficile dire di no a una squadra come l’Inter".
Passando a un altro azzurro, Michieletto non usa giri di parole per spiegare ciò che ha passato Alessandro Bastoni negli ultimi mesi : "Spero solo che tutta la sfortuna che gli è capitata sia finita: è un bravo ragazzo. Dal divano è facile giudicare: lui è rimasto lì e ha mangiato tanta merda. Io gli avrei consigliato di andare all’estero. Se invece è rimasto, vuol dire che ha l’Inter nel cuore e che il club gli è stato vicino".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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