L'agente di Sebastiano Esposito, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo assistito: "Sebastiano Esposito al Napoli? Preferisco non rispondere a questa domanda. Oggi pomeriggio incontro il presidente del Cagliari, Giulini. In serata decideremo il futuro dell'attaccante. Arriveremo a una conclusione della vicenda, che sia positiva o negativa. Abbiamo un ottimo rapporto, ma devo fare gli interessi del mio calciatore". E l'incontro tra le parti è in corso, a breve potrebbero esserci novità in un senso o nell'altro.