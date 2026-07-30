Pasquale Marino, interpellato da Tuttomercatoweb, ha analizzato così il caos della nazionale italiana di calcio. Di seguito le sue parole: "La Nazionale? Tante sorprese. Erano arrivati due dirigenti come Leonardo e Mancini, si era parlato di allenatori straordinari come Ancelotti e Guardiola e quando è emerso il nome di Pirlo qualcuno magari non era d'accordo. Si parlava di cambiare e avevano avuto le idee giuste".

Ha davvero inciso Fonbet?

"Non so, certamente può aver inciso. Non so se del tutto o meno. Andare su Pirlo sarebbe stata una scelta di grande personalità dopo che l'Italia non va al Mondiale da anni. La gente si aspettava delle certezze, come lo è Mancini o come lo sarebbe stato Conte.