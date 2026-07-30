Ebenezer Akinsanmiro è virtualmente un nuovo giocatore del Monza. Manca solo l'annuncio, ma è tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo dell'ormai ex centrocampista dell'Inter nel club brianzolo. Il nigeriano, dopo la firma sul contratto che lo legherà ai biancorossi, è stato immortalato a Monzello insieme al ds Pedro Obiang

Come noto, il Monza pagherà 7,5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, aggiungendo all'accordo anche il 10% su un'eventuale futura rivendita da garantire all'Inter, che, tuttavia, non avrà alcun diritto di recompra. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 19:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.