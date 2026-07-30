Ne è passato davvero tanto di tempo, se pensiamo a quando Guardiola aveva iniziato la sua avventura alla guida del Manester City. Adesso il tecnico spagnolo non allena più i citizens (anzi, negli scorsi giorni è stato accostato alla nazionale italiana, ndr) e tanti veterani di quel gruppo famelico hanno cambiato squadra. Tra questi troviamo Stones e Akanji, che si ritrovano a San Siro, sulla sponda nerazzurra, dopo i lunghi trascorsi insieme a guidare la difesa del City.

Si tratta di due giocatori che, quando hanno giocato insieme, hanno dimostrato di avere un ottimo affiatamento. Ed entrambi i profili sono molto duttili, ricordando l'impiego di Stones in mezzo al campo (esperimento guardiolesco). Anche Akanji sa ricoprire quel ruolo, sebbene l'Inter in mezzo al campo sia molto coperta ed abbia valide alternative ai registi titolari. E' fondamentale, per il Biscione, avere in squadra due giocatori di questo status e con un'esperienza internazionale ampiamente acquisita. Un notevole supporto anche per i giocatori più giovani che, al fianco di Stones e Akanji, possono imparare davvero tanto.