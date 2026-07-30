L’Inter incasserà tra i 5 e i 6 milioni di euro dal suo 'Summer Tour' che prevede una sfida amichevole a Hong Kong contro il Manchester City (1° agosto) e due test dal sapor di Serie A con Milan e Juve, a Perth, in Australia (5 e 8 agosto). Lo scrive la Gazzetta dello Sport, facendo i conti in tasca anche alle altre due big del Nord italiane che porteranno a casa più o meno la stessa cifra dei nerazzurri: 5 mln di euro.

Alla fine, si legge sulla rosea, è un affare per tutti: per le società, che aumentano i ricavi e rafforzano i legami con i tifosi locali, ma anche per gli organizzatori che a Hong Kong hanno messo il prezzo d'ingresso agli allenamenti a 34 euro e chiedono fino a 330 euro per i biglietti delle partite.