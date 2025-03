Sospiro di sollievo per Sergio Conceição in vista del Napoli. Nulla di grave, secondo quanto svelato dallo staff medico del Milan, per Santiago Gimenez. L'attaccante dei rossoneri aveva concluso zoppicando la finale di CONCACAF Nations League contro Panama, facendo temere qualche problema fisico che potesse compromettere la presenza del messicano nel match contro la squadra di Antonio Conte. L'allarme è però rientrato: salvo imprevisti, fa sapere Sportmediaset, Gimenez dovrebbe essere a disposizione di Conceicao per la sfida al Maradona di domenica sera. Il che significa che l'ex Feyenoord sarà disponibile anche per il derby di Coppa Italia contro l'Inter, la cui gara d'andata si disputerà tra una settimana esatta.